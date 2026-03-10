Fiere Morelli | Logistica fondamentale anche per la sicurezza nazionale

Un dirigente del settore logistico ha sottolineato l’importanza del dialogo con imprese e operatori per capire le reali necessità del settore. Durante un evento a Verona, ha evidenziato come questa comunicazione sia essenziale per indirizzare le future politiche di sviluppo delle infrastrutture e delle tecnologie nel Paese. La discussione si è concentrata sulla centralità della logistica anche per la sicurezza nazionale.

Verona, 10 mar. (Adnkronos) - "Il confronto con le imprese e con gli operatori della logistica è fondamentale per comprendere le esigenze reali del settore e orientare le politiche di sviluppo infrastrutturale e tecnologico del Paese”. Lo ha sottolineato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, intervenendo alla quinta edizione di LetExpo - Logistics Eco Transport, la manifestazione dedicata a trasporti, logistica e servizi alle imprese promossa da Alis - Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile in corso a Verona fino al 13 marzo. “Sono momenti di confronto utilissimi perché... 🔗 Leggi su Iltempo.it

