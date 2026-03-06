La lista di Paesi resi off limits dalla crisi allargata in Medio Oriente Turisti nell’incertezza | dalla sicurezza alla logistica

La crisi in Medio Oriente ha portato a un aumento dei Paesi sconsigliati per i viaggi, includendo non solo Iran, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Libano, ma anche nazioni più vicine come la Turchia e destinazioni tradizionalmente turistiche come le Maldive e l’Egitto. Turisti e viaggiatori si trovano ora a dover valutare attentamente la sicurezza e la logistica prima di pianificare i loro spostamenti.

La Farnesina avverte: a rischio di eventuali cancellazioni anche i voli anche per Maldive, India, Australia, Malesia, Seychelles e Vietnam. A Pasqua il settore turistico rischia la débâcle Non solo Iran, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Libano. La lista di Paesi dove si sconsiglia di avventurarsi per ragioni di sicurezza o logistiche si fa sempre più lunga e comprende nazioni sempre più vicine, come la Turchia, nonché tradizionalmente mete di viaggi, come le Maldive o l'Egitto. E il rischio che il conflitto in corso in Medio Oriente si allarghi ancora di più rispetto a quanto non sia già accaduto è concreto. Da Dubai in poi, d'altronde, è stato chiaro che nulla sarà come prima, almeno per un po'.