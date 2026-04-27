Dalla Lanterna all' Istituto Superiore di Sanità | l' intuizione genovese che sfida l' insonnia e il declino cognitivo

Negli ultimi tempi, la ricerca ha messo in luce come l'insonnia cronica possa influenzare le funzioni cognitive. Studi condotti in diverse strutture di ricerca italiane hanno evidenziato una connessione tra problemi di sonno persistenti e un calo delle capacità mentali. Questa correlazione viene confermata da dati raccolti in ambienti clinici e di ricerca, sottolineando l'interesse verso possibili terapie e approcci per contrastare questa condizione.

Sono sempre più numerose le evidenze scientifiche che dimostrano una correlazione tra l’insonnia cronica e il declino cognitivo. In questo quadro, la buona notizia è che parallelamente emergono anche nuovi approcci in grado di prevenire questa correlazione, permettendo alle persone di invecchiare.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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