Insonnia e declino cognitivo nuovo trattamento unisce luce musica meditazione

Recenti studi evidenziano una crescente connessione tra insonnia cronica e deterioramento delle funzioni cognitive. Un nuovo trattamento combina l’uso di luce, musica e meditazione, e sta iniziando a essere sperimentato come possibile soluzione. La ricerca si concentra sull’efficacia di queste tecniche per migliorare il sonno e prevenire eventuali conseguenze sul cervello. Attualmente, le prove scientifiche sono ancora in fase di sviluppo e valutazione.

ROMA (ITALPRESS) – Sono sempre più numerose le evidenze scientifiche che dimostrano una correlazione tra l’insonnia cronica e il declino cognitivo. In questo quadro, la buona notizia è che parallelamente emergono anche nuovi approcci in grado di prevenire questa correlazione, permettendo alle persone di invecchiare bene. Di particolare interesse è un nuovo trattamento complementare che aiuta a prevenire il declino cognitivo unendo la fototerapia, la musicoterapia e la meditazione. Si chiama Cueva de la Luz ed è un sistema innovativo segnalato nel corso del convegno “Neuroscienze Sociali: il puzzle dell’invecchiamento attivo”, organizzato lunedì scorso all’Istituto Superiore di Sanità dal Dipartimento di Neuroscienze Sociali e dal Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità (C.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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