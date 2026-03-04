Scoperto un laboratorio per la droga e la ricettazione in un appartamento sotto sfratto a Roma 7 arresti
La Polizia ha individuato un laboratorio per la droga e la ricettazione in un appartamento sotto sfratto a Roma, arrestando sette persone e sequestrando oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto anche zone della provincia, portando alla scoperta di attività illecite legate allo spaccio e alla ricettazione. Le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli e le operazioni di perquisizione.
7 arresti e oltre 1 kg di droga sequestrata, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta di laboratori di spaccio e ricettazione tra Roma e provincia. L’indagine è partita da uno sfratto per morosità nel quartiere Torpignattara, dove è stata individuata una base operativa per la distribuzione di sostanze stupefacenti e la gestione di dispositivi rubati. Operazione partita da uno sfratto a Torpignattara Arresto e denunce per il giovane gestore della base Scoperti altri laboratori della droga tra Roma e provincia Sette arresti e oltre un chilo di droga sequestrata Operazione partita da uno... 🔗 Leggi su Virgilio.it
