Scoperto un laboratorio per la droga e la ricettazione in un appartamento sotto sfratto a Roma 7 arresti

La Polizia ha individuato un laboratorio per la droga e la ricettazione in un appartamento sotto sfratto a Roma, arrestando sette persone e sequestrando oltre un chilo di sostanze stupefacenti. Le operazioni hanno coinvolto anche zone della provincia, portando alla scoperta di attività illecite legate allo spaccio e alla ricettazione. Le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli e le operazioni di perquisizione.

7 arresti e oltre 1 kg di droga sequestrata, questo il bilancio di una vasta operazione della Polizia di Stato che ha portato alla scoperta di laboratori di spaccio e ricettazione tra Roma e provincia. L’indagine è partita da uno sfratto per morosità nel quartiere Torpignattara, dove è stata individuata una base operativa per la distribuzione di sostanze stupefacenti e la gestione di dispositivi rubati. Operazione partita da uno sfratto a Torpignattara Arresto e denunce per il giovane gestore della base Scoperti altri laboratori della droga tra Roma e provincia Sette arresti e oltre un chilo di droga sequestrata Operazione partita da uno... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Scoperto un laboratorio per la droga e la ricettazione in un appartamento sotto sfratto a Roma, 7 arresti Scoperto laboratorio per lo spaccio in un appartamento di Pioltello vicino Milano, arrestati due giovaniDue cittadini albanesi sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Pioltello (Milano) nella giornata di giovedì... Roma: controlli a Centocelle, droga sotto i cassonetti, 2 arresti, 3 denunce e sanzioni salateControlli straordinari dei Carabinieri a Roma Casilina: arresti, denunce e sanzioni ambientali. Tutto quello che riguarda Scoperto un laboratorio per la droga e.... Temi più discussi: Allestisce un laboratorio di marijuana in casa mentre è ai domiciliari; Scoperto laboratorio per lo spaccio in un appartamento di Pioltello vicino Milano, arrestati due giovani; Gerusalemme, scoperto laboratorio dell’epoca del Secondo Tempio; Alzheimer. Scoperto un nuovo meccanismo che può modulare l’infiammazione associata alla malattia. Laboratorio della droga scoperto a Civitavecchia dalla PoliziaAllestito nella stanza di un b&b, trasformata in un punto di preparazione e stoccaggio, sfruttando il continuo via vai di ospiti e la natura ricettiva della struttura per cercare di eludere i controll ... terzobinario.it Scoperto giro di farmaci clandestini venduti online: dimagranti, antibiotici, per la disfunzione erettile e botulinoScoperto un vasto traffico illegale di farmaci, commerciati principalmente online e prodotti in laboratori clandestini: c'è pure l'ossicodone, un potente oppioide ... corrierenazionale.it Cagliari, evasore totale della Tari abbandonava i rifiuti in strada: scoperto x.com Hai scoperto all’improvviso che il tuo conto corrente è stato chiuso o bloccato dalla banca senza preavviso In molti casi questo comportamento può essere illegittimo. Le banche possono chiudere un conto, ma devono rispettare regole precise, tra cui: d facebook