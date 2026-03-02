Al Quirinale la consegna dell' onorificenza ai genitori di Noemi | Rappresenteremo tutte le famiglie che ogni giorno si prendono cura dei propri figli con disabilità gravi

Martedì 3 marzo al Quirinale si svolgerà la cerimonia di consegna di un’onorificenza ai genitori di Noemi, una bambina di Guardiagrele. Durante l’evento, Andrea Sciarretta e Tahereh Pisciotta riceveranno il riconoscimento dal presidente della Repubblica. La premiazione intende rappresentare tutte le famiglie che si prendono cura di figli con disabilità gravi.

Diventeranno Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana. Il presidente Sergio Mattarella insignisce Andrea Sciarretta e Tahereh Pisciotta, di Guardiagrele Si terrà martedì 3 marzo al Quirinalela consegna dell’onorificenza ad Andrea Sciarretta e Tahereh Pisciotta, i genitori della piccola Noemi di Guardiagrele, che saranno insigniti dal presidente Sergio Mattarella. I due giovani genitori diventeranno Cavalieri dell’ordine al merito della Repubblica italiana. L’onorificenza, conferita motu proprio dal presidente della Repubblica, riconosce tredici anni di impegno civile e sociale a sostegno dei bambini con disabilità gravissime e delle loro famiglie. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

La storia di Chiara e Teresa, unite da una diagnosi di tumore metastatico, che il 3 marzo incontreranno Sergio Mattarella al Quirinale: «Quel giorno rappresenteremo le 55 mila donne italiane che convivono con la malattia». E intanto, una si è sposata e l'altra ha comprato l'abito biancoIl 4 marzo il presidente Sergio Mattarella conferirà loro l’onorificenza, arrivata del tutto a sorpresa.

Al Quirinale la cerimonia di consegna delle medaglie al Merito della Sanità Pubblica e ai Benemeriti della Salute Pubblica. Ecco i premiatiLa cerimonia di consegna delle medaglie al Merito della Sanità Pubblica e ai Benemeriti della Salute Pubblica si è svolta questa mattina al Quirinale alla presenza del presidente della Repubblica, ... quotidianosanita.it

La fiamma olimpica arriva al Quirinale, Paolini la consegna a MattarellaROMA (ITALPRESS) - La fiamma olimpica di Milano-Cortina arriva al Quirinale. La tennista Jasmine Paolini ha consegnato al presidente della Repubblica Sergio Mattarella la lanterna portata in Italia da ... notizie.tiscali.it

Il Quirinale chiama in classe: Mattarella risponde agli alunni di Osnago Telefonata dalla segreteria del presidente Sergio Mattarella alla quinta A della primaria: apprezzamento per la lettera e per il progetto di educazione civica promosso dalla scuola. #laprovi - facebook.com facebook

Il Presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il Presidente della Repubblica di Cipro Nikos Christodoulides x.com