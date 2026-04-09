Siamo abituati a immaginare le tute spaziali bianche o argento | in realtà ogni colore ha una funzione specifica e ogni dettaglio è funzionale alla sicurezza degli astronauti

Le tute spaziali spesso vengono associate ai colori bianco o argento, ma in realtà ogni tonalità ha una funzione precisa e ogni dettaglio è studiato per garantire la sicurezza degli astronauti. Dopo aver esplorato il lato nascosto della luna e mostrato immagini di una Nutella intergalattica, la missione Artemis II si appresta a tornare sulla Terra. La preparazione e i dettagli tecnici delle tute sono fondamentali per il successo delle operazioni spaziali.

Dopo averci mostrato il lato nascosto della luna (e una Nutella intergalattica) la missione Artemis II si prepara a tornare sulla Terra. L’equipaggio, composto da Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman e Jeremy Hansen, dovrebbe ammarare nell’Oceano Pacifico venerdì 10 aprile 2026 in serata: al rientro li vedremo di nuovo con le tute spaziali arancioni con cui li avevamo salutati. Ma le tute degli astronauti non erano bianche? Tute bianche o tute arancio?. Gli astronauti non indossano sempre le tute, ma solo durante alcune fasi critiche: il lancio, l’ascesa, le emergenze in orbita e il rientro nell’atmosfera terrestre. All’interno della capsula Orion abbiamo visto l’equipaggio con abiti decisamente più confortevoli, t-shirt e pantaloni. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Siamo abituati a immaginare le tute spaziali bianche o argento: in realtà ogni colore ha una funzione specifica e ogni dettaglio è funzionale alla sicurezza degli astronauti Leggi anche: Un incontro casuale ha dato vita al colore più famoso della Maison, in grado di far sentire ogni donna "una dea". Dormire (soli) in una torre medievale: il sogno di ogni turista diventa realtà alla PrendiparteBologna, 12 febbraio 2026 – Dopo 7 anni di chiusura riapre in questi giorni la Torre Prendiparte, ossia la possibilità di dormire nel Medioevo e... MAESTRI DEL TERRORE - Il colore venuto dallo spazio, di H.P. Lovecraft