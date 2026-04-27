Dalla Colombia 15 principi per una transizione energetica giusta

Durante il secondo giorno della Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili, è stata presentata una lista di 15 principi provenienti dalla Colombia, mirati a guidare una transizione energetica equa. I principi sono stati condivisi come linee guida per favorire un passaggio più giusto verso fonti rinnovabili e ridurre l'impatto ambientale. La discussione si è concentrata sulle strategie per integrare questi principi nelle politiche nazionali e internazionali.

Il manifesto prima del manifesto. Un giornale che mai nessuno ha letto. Gratis una copertina inedita nel paginone centrale del quotidiano, lo storico “numero zero” del 16 aprile 1971, da collezione. In programma per il secondo giorno della Conferenza internazionale per l’eliminazione dei combustibili fossili il proseguimento dei lavori del panel scientifico, il dialogo accademico, l’assemblea dei popoli indigeni, l’incontro dei sindacati e del Vertice dei Popoli. Per quest’ultimo, l’appuntamento è all’Università Cooperativa della Colombia dove si svolgono sei assemblee settoriali per proseguire la discussione iniziata all’interno delle assemblee regionali il giorno precedente.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Dalla Colombia 15 principi per una transizione energetica giusta Notizie correlate In Colombia la prima conferenza per la Transizione energetica, Elisa Sermarini: “La nostra Internazionale della Terra contro la miopia politica”“Per decenni i negoziati globali sul clima si sono concentrati sui sintomi della crisi invece che sulle cause, cioè la proliferazione incontrollata... Leggi anche: Transizione energetica: incontro pubblico con la Comunità Energetica “Levante”