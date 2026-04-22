In Colombia la prima conferenza per la Transizione energetica Elisa Sermarini | La nostra Internazionale della Terra contro la miopia politica

In Colombia si è svolta la prima conferenza dedicata alla transizione energetica, durante la quale una rappresentante ha affermato che i negoziati internazionali sul clima si sono concentrati per anni sui sintomi della crisi senza affrontare le cause principali, come l’estrazione eccessiva di petrolio, gas e carbone. La discussione ha evidenziato come le politiche globali abbiano spesso trascurato i problemi strutturali alla base della crisi climatica.

“Per decenni i negoziati globali sul clima si sono concentrati sui sintomi della crisi invece che sulle cause, cioè la proliferazione incontrollata dell’estrazione di petrolio, gas e carbone. Questo ha generato una poli-crisi devastante: instabilità economica, imperialismo energetico, ma anche diseguaglianze, povertà, migrazioni forzate. Incendi interconnessi, causati dalla stessa scintilla, il modello economico e sociale basato sui fossili, che oggi sono responsabili dell’86% delle emissioni di CO2 e di un decesso su cinque nel mondo”. Elisa Sermarini è la presidente di GEA, associazione che nasce per promuovere e diffondere – anche...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In Colombia la prima conferenza per la Transizione energetica, Elisa Sermarini: “La nostra Internazionale della Terra contro la miopia politica” Notizie correlate La Locride protagonista in Colombia: l’esperienza calabrese alla Conferenza internazionale sulla riforma agrariaIl presidente regionale Copagri Macrì porta a Cartagena il modello dei Gal e lo sviluppo rurale fondato su qualità, legalità e identità territoriale... Leggi anche: La guerra energetica nel Golfo e la miopia dell’Europa su gas e petrolio Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Uscire dai fossili, costruire la pace: a Santa Marta prende forma l’alternativa globale; La conferenza di Santa Marta per l’uscita dall’economia dei fossili si avvicina - Pressenza; A Santa Marta la prima conferenza di abbandono dei fossili; Altro che COP: a Santa Marta la spinta dal basso per abbandonare il fossile. La conferenza di Santa Marta e il legame tra combustibili fossili, armi e guerre 10.04.26 - Elisa Sermarini - Pressenza Italia @fanpiùattivi Ultima Generazione - Il Giusto Prezzo Oggi la spesa militare globale supera i 2.630 miliardi di dollari l’anno. Una cifra sen - facebook.com facebook