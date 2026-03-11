Sanità umbra donazione all' Ospedale di Foligno | ecografo moderno la diagnosi malattie al fegato

Una donazione all'ospedale di Foligno ha portato un ecografo di ultima generazione, destinato a potenziare le capacità diagnostiche per le malattie del fegato. Questo nuovo strumento rappresenta un passo avanti nella tecnologia utilizzata in reparto, offrendo un supporto più preciso e rapido per i medici. La donazione mira a migliorare l’assistenza sanitaria e a rispondere alle esigenze della comunità locale.

Un ecografo di ultima generazione che permetterà di migliorare la qualità delle prestazioni e l’efficienza diagnostica a beneficio di tutta la comunità. È questo il nuovo macchinario, donato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, che sarà a disposizione della Struttura Semplice. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

