Dal supporto al terrore | pedinamenti e messaggi fermato il molestatore

La Polizia di Sondrio ha emesso un ammonimento nei confronti di un uomo di 37 anni residente a Como, che aveva molestato e pedinato una collega di lavoro. Le autorità hanno adottato il provvedimento per fermare le molestie e i messaggi indesiderati rivolti alla vittima. L’intervento mira a interrompere comportamenti persecutori e a tutelare la persona coinvolta.

? Cosa sapere La Polizia di Sondrio ha disposto l'ammonimento per un uomo di 37 anni di Como.. Il provvedimento interrompe le molestie e i pedinamenti subiti da una collega di lavoro.. La Polizia di Sondrio ha disposto una misura di prevenzione dell’ammonimento nei confronti di un uomo di 37 anni residente in provincia di Como, accusato di aver messo in atto condotte moleste e persecutorie contro una sua collega di lavoro marocchina. Il provvedimento scatta dopo un’accurata istruttoria condotta congiuntamente dalla Divisione Polizia Anticrimine e dalla Polizia Postale, che hanno ricostruito una spirale di violenza psicologica nata all’interno del contesto lavorativo tra i due colleghi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dal supporto al terrore: pedinamenti e messaggi, fermato il molestatore Notizie correlate Terrore a Scandicci, 12enne braccata da un molestatore marocchino si rifugia al supermercato: i dipendenti la salvanoL’incubo vissuto dal vivo da una bambina di 12 anni ha il volto di un 50enne di origine marocchine. Vicenza, fermato il 24enne: scattata la foto che svela il molestatoreUn ventiquattrenne residente fuori città è stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico dopo una serie di molestie ai danni di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lee Cronin - La mummia, trama e cast del film horror al cinema dal 16 aprile; Fuori dal coro: Immigrati fuori controllo: Babou Yallow, il terrore dell'Adriatico Video; C’è un uomo svenuto con un fucile, terrore a lieto fine nel capolinea del bus; Attimi di terrore, si arrampica sulle grondaie ma cade dal quarto piano dell'hotel dove si trova in gita scolastica: 18enne grave in ospedale. Ischia, picchiata dal compagno: terrore per madre e figlioTanta paura e il timore che potesse finire davvero male non soltanto per una giovane donna ma anche per il suo bambino da poco venuto al mondo. Una richiesta di aiuto giunta in serata alla centrale ... ilmattino.it Dal terrore al turismo? Un video con finti ostaggi invita i turisti a scegliere l'Afghanistan dei talebaniI video realizzati da un'agenzia di promozione turistica e condivisi da account legati ai talebani sui social media incoraggiano le persone a recarsi in Afghanistan In Afghanistan due uomini si ... it.euronews.com I dragamine e le navi di supporto saranno dispiegati nel Mediterraneo. Un dispiegamento per la sicurezza dello Stretto di Hormuz rimane aperto per il momento e dipende dagli sviluppi politici e militari. #EuropeNews https://l.euronews.com/fs1S - facebook.com facebook #lavoro. Selezioni aperte per professionisti a supporto dell’attuazione degli interventi del progetto Task Force Edilizia Scolastica #TFES. Si ricercano profili junior e middle per attività di segreteria tecnica, gestione e coordinamento. Candidature entro il 27/04 x.com