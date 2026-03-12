A Scandicci, una bambina di 12 anni è stata braccata da un uomo di 50 anni di origine marocchina. La ragazza, in fuga da una situazione di molestia, si è rifugiata in un supermercato dove i dipendenti sono intervenuti per proteggerla. La polizia è stata allertata e sta indagando sull’accaduto. Nessuna altra informazione sulle conseguenze o sui motivi dell’intervento.

L’incubo vissuto dal vivo da una bambina di 12 anni ha il volto di un 50enne di origine marocchine. Una paura che si è concretizzata sotto i suoi occhi in un pomeriggio di ordinaria quotidianità mercoledì sera (ieri, 11 marzo ndr) e che ha trovato spazio tra una fermata d’autobus e un supermercato di quartiere. Ma procediamo con ordine. Siamo a Casellina, popolosa frazione di Scandicci, alle porte di Firenze. Un pomeriggio come tanti, in un angolo cittadino come tanti, che solo la prontezza di riflessi e un coraggio non comune per una 12enne, hanno fatto che sì che non si trasformassero nella scena di un dramma. Scandicci, l’incubo di una 12enne ha il volto di un marocchino 50enne. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terrore a Scandicci, 12enne braccata da un molestatore marocchino si rifugia al supermercato: i dipendenti la salvano

Articoli correlati

Scandicci, 12enne molestata in strada: fermato marocchinoA Casellina, frazione di Scandicci (Firenze), una 12enne si sarebbe rifugiata in un supermercato, avrebbe chiesto aiuto e raccontato in lacrime di...

Donna colta da malore, si accascia a terra e i carabinieri la salvano al telefono con il 118. Provvidenziale l'sos lanciato da un uomo che si agitava a bordo stradaCORTINA - Stavano rientrando ai loro alloggi al termine del turno di servizio di rinforzo predisposto in occasione delle Olimpiadi quando hanno visto...