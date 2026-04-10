A Vicenza, un giovane di 24 anni residente fuori città è stato fermato dalle forze dell’ordine. Dopo aver scattato una foto che lo ritrae, è stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Le molestie ai danni di una minorenne sono avvenute nella zona della Riviera Berica e sono state segnalate alle autorità, che hanno avviato le indagini.

Un ventiquattrenne residente fuori città è stato identificato e denunciato per atti osceni in luogo pubblico dopo una serie di molestie ai danni di minorenne avvenute nella zona della Riviera Berica, a Vicenza. L’indagine, portata avanti dalla polizia locale, ha permesso di risalire al presunto responsabile in seguito agli episodi segnalati tra la fine di marzo e i giorni successivi, avvenuti nei pressi degli impianti sportivi situati nell’area di Santa Croce, lungo via Einaudi. Il coraggio digitale che ha svelato il modus operandi. La risoluzione del caso è stata resa possibile grazie all’azione tempestiva di una delle giovani vittime, la quale, durante uno degli incontri con il molestatore, è riuscita a scattare una fotografia alla targa dell’utilitaria rossa utilizzata dal sospettato per seguire le ragazze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicenza, fermato il 24enne: scattata la foto che svela il molestatore

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