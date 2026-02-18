Prevenire la violenza contro le donne Come ne parlo in classe l' incontro anche con Gino Cecchettin al San Gaetano

Gino Cecchettin partecipa all'iniziativa “Come ne parlo in classe” per affrontare la prevenzione della violenza contro le donne. L'incontro si terrà mercoledì 25 febbraio alle 18.30 all'Auditorium del Centro culturale AltinateSan Gaetano, promosso dal Tavolo Prevenire e Promuovere del Protocollo antiviolenza della Provincia di Padova. L’obiettivo è sensibilizzare studenti e insegnanti sull’importanza di riconoscere e contrastare comportamenti violenti. È un’occasione per discutere di come educare i giovani a rispettare le donne e a combattere gli stereotipi di genere.

"Come ne parlo in classe"Mercoledì 25 febbraio 2026 ore 18.30Auditorium del Centro culturale AltinateSan Gaetano Il Tavolo Prevenire e Promuovere del Protocollo antiviolenza della Provincia di Padova, con ente capofila il Comune di Padova, promuove la serata pubblica sugli interventi di prevenzione alla violenza di genere svolti nelle scuole, "Come ne parlo in classe", in programma mercoledì 25 febbraio 2026 alle ore 18.30 presso l'Auditorium del Centro culturale AltinateSan Gaetano, aperta alla cittadinanza e in particolare, ai genitori di ragazze e ragazzi e alla comunità educante. Aprirà la serata Gino Cecchettin per la Fondazione Giulia Cecchettin che porterà un contributo sulla sua esperienza in dialogo con le scuole e sull'importanza di coinvolgere i giovani nella riflessione sul fenomeno.