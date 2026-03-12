Porcari | eccellenza musicale dal Regno Unito al borgo

Domenica a Porcari si è tenuto un evento musicale che ha visto la partecipazione di artisti provenienti dal Regno Unito. La manifestazione ha coinvolto vari musicisti e pubblico, portando il borgo in primo piano come centro di cultura e intrattenimento. L’evento ha avuto luogo nel centro storico, attirando appassionati di musica e curiosi provenienti dalla zona.

La cultura non è un lusso, ma il motore silenzioso che tiene insieme le comunità locali. Domenica 29 marzo 2026, l'Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara a Porcari diventerà il palcoscenico di L'Ultima Canzone, un appuntamento che intreccia la tradizione vocale italiana con il virtuosismo pianistico europeo. L'evento, promosso dal Circolo Amici della Musica Alfredo Catalani e Lucca Aps, vedrà protagonisti il baritono Bruno Caproni e il pianista inglese Julian Evans. Si tratta di una serata che promette di ripercorrere la memoria musicale attraverso opere di Verdi e Leoncavallo, unita al talento di Elisabetta Della Santa nella narrazione delle romanze.