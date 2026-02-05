Al Sant’Orsola di Bologna occhiali hi-tech in sala operatoria | dimezzano il rischio di recidive tumorali

Nuovi occhiali hi-tech sono stati introdotti nelle sale operatorie del Sant’Orsola di Bologna. Questi dispositivi aiutano i chirurghi a individuare meglio le cellule tumorali, riducendo così il rischio di recidive. Da quando sono stati adottati, i medici hanno osservato una diminuzione significativa delle operazioni da ripetere, migliorando le possibilità di guarigione dei pazienti. È una svolta concreta per la lotta contro il cancro, che ora entra in sala operatoria con tecnologie all’avanguardia.

Il futuro della medicina ha fatto il suo ingresso ufficiale nelle sale operatorie del Policlinico Sant'Orsola di Bologna, portando con sé una rivoluzione che sembra uscita da un film di fantascienza. Per la prima volta in Italia, la realtà aumentata non viene usata solo per studiare l'intervento a tavolino, ma diventa uno strumento attivo durante l'operazione stessa. Indossando speciali visori hi-tech, i chirurghi possono vedere immagini tridimensionali e dati clinici sovrapposti direttamente al corpo del paziente, agendo con una sorta di "vista a raggi X" digitale. Questa tecnologia è stata applicata nel campo della chirurgia maxillo-facciale, un settore delicatissimo dove millimetri di differenza possono cambiare drasticamente non solo la riuscita della cura, ma anche l'aspetto estetico e la capacità di parlare o mangiare del paziente.

