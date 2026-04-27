Durante un torneo a Paola, due atleti del Badminton Crotone hanno vinto il doppio maschile, battendo i loro avversari in finale. Prima di questa vittoria, gli atleti si sono allenati tra mezzanotte e le quattro del mattino nel mercato locale, dedicando numerose ore alla preparazione. La competizione ha visto la partecipazione di diverse squadre provenienti da varie zone, con i vincitori che sono riusciti a conquistare il titolo dopo una lunga serie di incontri.

? Cosa sapere Hossain Md Imam e Rahman Shahriar vincono il doppio maschile al torneo di Paola.. Gli atleti del Badminton Crotone si allenano tra mezzanotte e le quattro nel mercato.. Hossain Md Imam e Rahman Shahriar conquistano il primo posto nel doppio maschile al torneo nazionale Challenge Città di Paola, segnando un traguardo storico per il gruppo Badminton Crotone che si allena tra i banchi del mercato cittadino. La notizia arriva da Paola, dove gli atleti crotonesi sono riusciti a salire sul podio ufficiale della Federazione grazie a una sinergia fondamentale con l’associazione di Lamezia Terme. Oltre alla vetta assoluta ottenuta dalla coppia composta da Hossain Md Imam e Rahman Shahriar, il successo del gruppo è stato confermato dal secondo gradino del podio, conquistato da Alessio Cimino e Hossan Hanwar.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal mercato al podio: il trionfo del Badminton Crotone a Paola

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