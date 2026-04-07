Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi, ha vissuto un percorso che ha visto momenti di grande popolarità seguiti da difficoltà nel mantenere la sua presenza nel mercato discografico italiano. Dopo il successo esplosivo, la sua carriera ha incontrato ostacoli legati alla stabilità e alla continuità nel settore musicale. Attualmente, Fantina si trova di fronte a nuove sfide nel tentativo di ritagliarsi uno spazio duraturo nel panorama musicale.

Dennis Fantina, primo trionfatore di Saranno Famosi, racconta oggi la sua parabola professionale tra l’estasi del successo immediato e le difficoltà del successivo inserimento nel mercato discografico italiano. La storia dell’artista triestino inizia ventiquattro anni fa, quando a maggio conquistò la vittoria della prima edizione del talent show ideato da Maria De Filippi. All’epoca, Dennis non era ancora un personaggio pubblico: lavorava come rappresentante di prosciutti e decise di candidarsi chiamando il numero televisivo alle 8 del mattino, dopo essersi svegliato alle 6. Superati i provini, ottenne un posto nella scuola, nonostante l’inizio del programma fosse stato così complicato da rischiare la chiusura durante le vacanze natalizie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dennis Fantina: dal trionfo a Saranno Famosi al muro del mercato

Dennis Fantina, primo vincitore di Amici: “Potevo sbarcare a Sanremo, ma Baudo cambiò il regolamento”Il vincitore della primissima edizione di “Amici” (all’epoca “Saranno Famosi”) si racconta a Fanpage.

“Non hanno speso soldi su di me, hanno puntato su altri cavalli. Oggi canto alle sagre, vivo e sopravvivo come posso”: parla Dennis Fantina, primo vincitore di “Amici”Nel maggio di 24 anni fa Dennis Fantina vinceva la prima edizione di “Amici”, che ai tempi si chiamava “Saranno Famosi”.

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Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di Saranno Famosi (l’antenato di Amici) ha parlato della sua vita oggi e di come sono andate le cose negli ultimi anni: "Sono fuori dal mondo dello spettacolo, vivo e sopravvivo con la musica, andando avanti com - facebook.com facebook