Bezzecchi e Aprilia dominano il GP Thailandia | trionfo a Buriram con Acosta 2° Ducati fuori dal podio

Nel Gran Premio della Thailandia, Marco Bezzecchi conquista la vittoria su una moto Aprilia e si impone nel primo appuntamento della MotoGP 2026. Aprilia si distingue con quattro moto tra i primi cinque, mentre Acosta, su KTM, si piazza al secondo posto. Raul Fernandez completa il podio, mentre le Ducati rimangono fuori dalla zona dei premi. La gara si corre a Buriram.

Marco Bezzecchi apre la MotoGP 2026 con una vittoria autoritaria nel GP Thailandia: Aprilia imprendibile a Buriram con 4 moto in top-5, Acosta secondo con KTM, podio a Raul Fernandez. Bagnaia chiude 9°, Marc Marquez si ritira per foratura, caduto Alex Marquez.

Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint GP Thailandia 2026: Acosta batte Marquez, fuori Bezzecchi, Bagnaia impalpabilePedro Acosta ha vinto la Sprint del Gran Premio di Thailandia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale MotoGP.

