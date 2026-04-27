Il 14 marzo 1983, a Parma, un imprenditore e sua moglie iniziarono un’attività di produzione di prodotti per capelli, lavorando su licenza. Nel tempo, questa attività si è ampliata, portando alla presenza del marchio in circa 10.000 centri estetici. La crescita ha trasformato un’attività partenza dal garage di casa in un vero e proprio impero nel settore della cosmetica.

È IL 14 MARZO 1983 quando Gianni Bollati avvia a Parma, insieme alla moglie, Silvana, un’attività di fabbricazione su licenza di prodotti per capelli. Il nome della società, Davines, richiama quelli dei figli, Davide e Stefania, e inizialmente l’attività si svolge nel garage di famiglia. Silvana si occupa delle formule: è una cuoca di ricette alimentari e chimiche, mentre Gianni gira l’Italia su un furgone per vendere la merce ai grossisti. Sin da subito ritengono importante farsi supportare dai migliori esperti italiani del settore. I primi successi non tardano ad arrivare: Gianni registra ordini da numerosi saloni di acconciatura in tutto il nord Italia e presto organizza una rete di distribuzione sempre più capillare in tutto il Paese.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dal garage di casa all’impero della cosmetica: "Oggi presente in 10mila centri estetici"

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