A Catania, una donna di 40 anni è stata deferita per aver eseguito trattamenti estetici non autorizzati a domicilio e aver pubblicizzato i servizi sui social. L'indagine ha portato al sequestro di attrezzature e alla verifica delle autorizzazioni per l'attività. L'influencer, con circa 10.000 follower, è stata coinvolta nelle verifiche delle autorità.

È di una donna deferita all’Autorità Giudiziaria il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri del NAS di Catania, che hanno contestato i reati di esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. L’indagine è stata avviata a seguito di una segnalazione relativa a trattamenti estetici svolti da personale privo di abilitazione, e ha portato all’individuazione della sospetta, attiva nel capoluogo etneo e molto seguita sui social network. Le indagini e la scoperta sui social network Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa è partita dopo che le forze dell’ordine hanno ricevuto una segnalazione riguardante l’esecuzione di trattamenti estetici da parte di personale non autorizzato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Catania, trattamenti estetici non autorizzati eseguiti in casa: influencer con 10mila follower nei guai

