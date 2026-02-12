napoli maxi sequestro di farmaci per i centri estetici non autorizzati

A Napoli i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di farmaci destinati ai centri estetici non autorizzati. I prodotti, arrivati dall’estero, sono stati importati illegalmente attraverso corrieri privati, evitando i canali ufficiali di distribuzione. L’operazione mira a fermare il commercio di medicinali non controllati e potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Erano destinati ad essere adoperati nei centri estetici non autorizzati, le oltre 191mila dosi di farmaci a base di tossina botulinica tipo "A" e le creme anestetiche, ben 73mila millilitri, sequestrate dalla Guardia di Finanza nel quartiere Soccavo di Napoli. I farmaci, di esclusivo uso ospedaliero e commercializzabili unicamente da soggetti autorizzati, provenienti da paesi extra-UE, sono stati importati illegalmente tramite corrieri privati, bypassando i canali della distribuzione ufficiale e i previsti controlli delle autorità doganali e sanitarie., Erano stoccati in un deposito allestito con frigoriferi a uso domestico sistemati in un garage multipiano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

