Dal caso gettonisti alla segnalazione all’Ordine | perché è scontro tra Minerva Salute e i medici di Roma

Nel luglio del 2025, un post pubblicato da Solange Fugger sui social ha attirato l’attenzione generale, portando alla ribalta la figura del primario più giovane d’Italia. La pubblicazione ha generato un acceso dibattito online, mentre le polemiche tra i medici di Roma e l’ente Minerva Salute continuano a far parlare di sé. Nel frattempo, si registrano segnalazioni all’Ordine dei medici riguardo alcuni comportamenti e pratiche legate alla gestione delle prestazioni sanitarie.

“Come ci si sente a essere il primario più giovane d’Italia?”. Il post, pubblicato da Solange Fugger sui social nel luglio del 2025, è diventato subito virale, accendendo ancora di più i riflettori su una figura, la sua, già diventata una celebrità sui social con l’account Minerva Salute.Un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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