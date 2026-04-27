Il tecnico ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, definendoli molto bravi e affermando che l’obiettivo è raggiungere un risultato importante. Ha anche sottolineato come siano stati fortunati a sbloccare subito una partita difficile, considerando sia la qualità dell’avversario sia le condizioni di caldo. La squadra ha mostrato determinazione fin dall’inizio, riuscendo a mettere pressione fin dai primi minuti.

"Siamo stati bravi e fortunati a sbloccare subito una sfida difficile, sia per il valore dell’avversario che per il caldo. I ragazzi sono stati bravissimi". E’ soddisfatto Alessandro Dal Canto dopo il successo ottenuto dal suo Prato in casa di uno Sporting Club Trestina che non perdeva da nove partite. Un match, quello vinto per 2-0 dai lanieri, che il tecnico - tornato a sedersi in panchina dopo la lunga squalifica - analizza così: "Subito dopo il vantaggio abbiamo collezionato un paio di opportunità per raddoppiare. Poi la gara ha vissuto un momento di stallo, dove gli avversari hanno guadagnato un po’ di campo. Ma non abbiamo mai rischiato niente e nel finale del secondo tempo avremmo potuto segnare ancora".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal Canto: "Ragazzi molto bravi. Puntiamo ad un super traguardo"

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