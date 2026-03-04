Durante la Paris Fashion Week 2026, Bella Hadid è tornata a sfilare dopo un momento di assenza legato a problemi di salute. La modella è apparsa in passerella indossando un look che ha attirato l’attenzione dei presenti. La sua presenza si è fatta subito notare, anticipando il suo ingresso ufficiale in scena. La manifestazione continua con diverse collezioni e modelle, creando un’atmosfera vibrante.

Alla Paris Fashion Week 2026 alcune presenze si percepiscono ancora prima che la modella compia il primo passo in passerella. È il caso di Bella Hadid. Il suo ritorno sul catwalk parigino non è soltanto uno dei momenti più attesi della stagione: è anche la prova che, dopo mesi difficili segnati dalla malattia di Lyme e da un lungo stop professionale, la supermodella è tornata esattamente dove il mondo della moda la vuole vedere. Il ritorno di Bella Hadid dopo la malattia di Lyme Negli ultimi anni Bella Hadid ha attraversato un periodo complesso. La modella convive da tempo con la malattia di Lyme, una patologia neurologica cronica trasmessa dalle zecche che può provocare affaticamento, dolori muscolari e sintomi neurologici debilitanti. 🔗 Leggi su Dilei.it

Bella Hadid torna in passerella dopo lo stop per la malattia, il look alla Paris Fashion Week 2026

