I titolari del negozio di giochi alla Fiera di Norimberga la più importante del settore gaming

Il negozio Taka Tuka di Ravenna, gestito da più di dieci anni, ha aperto la sua postazione alla Fiera di Norimberga, la più grande del settore gaming. La causa di questa presenza è la forte richiesta di novità tra i clienti locali, che spinge i titolari a partecipare ogni anno all’evento. Per loro, questa fiera rappresenta un’opportunità unica per scoprire i nuovi giochi e aggiornare l’assortimento. La decisione di partecipare si basa sulla volontà di offrire sempre prodotti innovativi.

“Ancora una volta la fiera è stata interessantissima, con molte novità provenienti da ogni parte del mondo, anche se con una presenza italiana non proprio confortante" raccontano i titolari del negozio ravennate Da più di dieci anni è un appuntamento annuale fisso, in avvio di stagione, per i titolari del negozio Taka Tuka di viale Alberti 95 a Ravenna, specializzato in giochi per bambini e ragazzi dai 0 anni in su. La presenza di Michele ed Elke alla recente “Spielwarenmesse”, la Fiera dei Giocattoli che si tiene ogni anno a febbraio a Norimberga - l’evento fieristico di settore più importante a livello mondiale – conferma la costante volontà dei titolari del negozio ravennate di andare alla ricerca di idee per mantenersi al passo con le novità del settore provenienti da tutto il mondo, che proprio alla rassegna tedesca trovano la vetrina più prestigiosa e qualificata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Sono 56 aziende ad Artigiano in Fiera, la più frequentata fiera del settore in Italia [FOTO]

Cicloturismo, si comprano meno bici ma si pedala di più: a Padova la Fiera del settoreLa Fiera del Cicloturismo di Padova, in programma dal 27 al 29 marzo 2026, si focalizza sulle tendenze attuali del settore.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: I bambini realizzano le cartoline della gentilezza da distribuire nei negozi; Spaccata nel negozio di pasta fresca, ladri frantumano vetrata e scappano con fondo cassa: Secondo furto in due anni; Etichette in cinese e cibo scaduto: 15mila euro di multe e merce sequestrata; Milano, i timori dei negozianti di corso Vercelli dopo la chiusura di Coin: Non era un negozio come gli altri, così perdiamo tutti.

Salerno, escalation di furti notturni: colpite una storica attività di giocattoli e una gioielleria del centroRaid notturni a Salerno: colpo la notte scorsa a Torrione e furto in una gioielleria in via Mercanti. Indagini in corso delle forze dell'ordine ... infocilento.it

Bernabei chiude i battenti: addio al negozio che ha fatto la storia dell'elettronicaQui centinaia di viterbesi hanno acquistato il primo televisore o il primo cellulare. Un negozio storico, questo in via Monte Bianco, che ha resistito alla concorrenza della grande ... ilmessaggero.it

Luca Dallavalle, titolare di un negozio per collezionisti, stava partecipando a una fiera a Novegro - facebook.com facebook