Dal Baltico all’Algarve | l’Italia della ritmica si sdoppia e lancia il futuro

La ginnastica ritmica italiana si divide tra due eventi internazionali dal 8 al 10 maggio, uno a Dgynia e l’altro a Portimao. Le atlete nazionali sono pronte a partecipare a queste competizioni, che si svolgeranno in due località diverse, nel corso di un fine settimana che promette di essere molto impegnativo. Le gare coinvolgeranno diverse rappresentative italiane impegnate in questa disciplina.

La ginnastica ritmica italiana si prepara a un fine settimana internazionale intenso, dividendosi tra Dgynia e Portimao dall’8 al 10 maggio. Non si tratta solo di due trasferte parallele, ma di un passaggio significativo per misurare stato di salute e prospettive del movimento azzurro, a pochi giorni da appuntamenti ancora più pesanti come la World Challenge Cup e gli Europei di Varna. La Federginnastica, insomma, usa questi due tornei per testare presente e futuro della Nazionale. In Polonia, nella Polsat Plus Arena di Gdynia, andrà in scena l’ottava edizione del Rhythmic Stars. L’Italia si presenterà con una squadra giovane ma interessante: tra le senior ci saranno Margherita Fucci e Isabelle Tavano, mentre il gruppo del vivaio sarà formato da Flavia Cassano, Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni.🔗 Leggi su Sportface.it

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