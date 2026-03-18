Se passa il Sì al Referendum il Csm si sdoppia | cosa significa spiegato dal costituzionalista Curreri

Se viene approvato il Sì al referendum sulla Giustizia previsto per il 22 e 23 marzo, il Consiglio superiore della magistratura si dividerà in due organi separati, uno dedicato ai pubblici ministeri e l’altro ai giudici. Questa modifica strutturale, spiegata dal costituzionalista Curreri, comporterà un cambiamento nei meccanismi di rappresentanza e funzionamento del Csm.

Il costituzionalista Curreri spiega cosa succede con la divisione del Csm in due organi distinti, uno per i pm e uno per giudici: ecco cosa cambia se passa il Sì al referendum costituzionale sulla Giustizia del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Referendum, le ragioni del Sì e quelle del No: il voto sulla riforma della giustizia spiegato dal costituzionalistaIl referendum costituzionale sulla riforma della giustizia Di Davide Paris, docente di Diritto Costituzionale università Bocconi Nel referendum del... Leggi anche: Referendum, se passa il sì carriere di giudici e pm saranno separate, cosa significa: lo spiega la giurista Referendum Giustizia 2026: la spiegazione FACILE Contenuti e approfondimenti su Se passa il Sì al Referendum il Csm si... Temi più discussi: Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Referendum Giustizia, cosa cambia se vince il Sì? Le conseguenze del voto; Dividi et impera. Il referendum che interroga l’equilibrio costituzionale. L'affondo di Meloni per il sì al referendum: Se la riforma non passa, stupratori e pedofili in libertàLa premier chiude la kermesse di FdI. Mette un punto alla questione Giusi Bartolozzi: Non vogliamo liberarci della magistratura, poi l'appello al voto ... today.it Referendum: separazione carriere, Csm, Alta Corte. Cosa cambia se vince il SìDomenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani saranno chiamati a esprimersi sul referendum costituzionale confermativo che ha a che fare sulla riforma della giustizia proposta dal governo Meloni e dal mi ... blitzquotidiano.it Referendum, ecco il dossier del governo sui magistrati che “non pagano”. L’elenco. I 25 casi che Meloni e dirigenti di FdI usano nei comizi sui giudici (molti per il No) che non pagano e hanno valutazione positiva. @paolofrosina @salvini_giacomo x.com A Napoli insieme a Pier Luigi Bersani per sostenere le ragioni del NO al referendum di domenica e lunedì. E domani dalle 17 ci vediamo in Piazza del Popolo a Roma per la manifestazione nazionale del NO al referendum! Mancano pochi giorni alla fine di qu - facebook.com facebook