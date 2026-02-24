Dal Baltico al Mar Nero ora si teme l' escalation | l?Italia e la Nato si blindano lungo i confini del fianco Est

Il rapido aumento delle tensioni tra le forze militari ha portato a un incremento delle operazioni aeree, con elicotteri americani che sorvolano il confine orientale. La causa principale risiede nell’intensificarsi dei movimenti militari lungo l’area, suscitando preoccupazioni per un possibile escalation. Le autorità italiane e della Nato rafforzano i controlli ai confini, mentre le attività notturne continuano senza sosta. La situazione rimane sotto stretta osservazione.

Al tramonto gli elicotteri americani sparano ancora. Una raffica dietro l’altra, fino alle undici di notte. L’eco delle esplosioni arriva lontano, ben oltre quei cento chilometri che separano la più grande base militare della Bulgaria dalle rive del Mar Nero. La costa è lì e oltre si ripete anche oggi il solito viavai di quei finti pescherecci che nascondono le spie di Mosca, dove incrociano mercantili che trasportano armi e soldati senza uniforme. Odessa è sul versante opposto del litorale. Le esplosioni delle esercitazioni arrivano lontano, fin dove si spingono le orecchie sempre attente del Cremlino. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nato, jet italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari, in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico.

Nato: caccia italiani intercettano aereo russo in avvicinamento al Mar Baltico. Zelensky: «Avvisati di un pesante attacco da Mosca»Alle 11:30 di oggi, gli Eurofighter Typhoon italiani schierati ad Amari, in Estonia, sono decollati per intercettare un aereo russo BE-200 in avvicinamento allo spazio aereo del Mar Baltico.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti: Stoccolma, dal Baltico riemerge il relitto di una nave militare del XVII secolo; Perché i livelli del Mar Baltico si stanno abbassando e quali sono i rischi per l'ambiente; Mar Baltico, è allarme: perché il livello dell'acqua si sta abbassando drasticamente: ecco cosa c'è dietro (e i rischi per l'ambiente); Nato, a Steadfast Dart 2026 nel Mar Baltico debutta il drone turco.

Mar Baltico, è allarme: perché il livello dell'acqua si sta abbassando drasticamente: ecco cosa c'è dietro (e i rischi per l'ambiente)I livelli delle acque del Mar Baltico si sono severamente abbassati e non sembrano voler arrestare questa tendenza, visibile a occhio nudo già ... msn.com

Perché i livelli del Mar Baltico si stanno abbassando e quali sono i rischi per l'ambienteAll'inizio di febbraio, il livello dell'acqua nel Mar Baltico è sceso bruscamente. È la prima situazione di questo tipo da anni. Anche se a livello globale il livello del mare sta aumentando, queste a ... msn.com

La pesca artigianale (SSF) nel Mediterraneo e nel Mar Nero sta affrontando una grave sfida demografica Per questo il Forum SSF, organizzato da @UN_FAO_GFCM, ha messo al centro le giovani generazioni per capire come risolvere le difficoltà del settore x.com

Notte di fuoco alla vigilia dell’incontro tra le delegazioni di Zelensky, Putin e Trump. Colpite le infrastrutture energetica e il porto strategico per il controllo del Mar Nero Leggi l'articolo #Ucraina - facebook.com facebook