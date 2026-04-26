Lo strano sorriso di Hegseth e la profezia sui colpi | esplode la teoria del complotto

Negli ultimi giorni, sui social sono circolate immagini che mostrano un sorriso particolare di una figura pubblica, accompagnato da una frase che suggerisce una previsione sui colpi di scena futuri. La diffusione di queste immagini ha scatenato una serie di teorie complottiste, con utenti che discutono e interpretano i dettagli in modo spesso divergente. Le immagini e le parole sono diventate oggetto di commenti e confronti tra gli utenti online.

Le immagini scorrono rapide sui social, alimentando dubbi, sospetti e interpretazioni che si rincorrono senza sosta. Un attentato, poche certezze e una sequenza di dettagli che, per molti, non tornano. È in questo clima che si diffonde una nuova ondata di teorie, capaci di insinuarsi nel dibattito pubblico e di accendere la discussione ben oltre i fatti accertati. Nelle ore successive all’attacco, la rete si trasforma in una cassa di risonanza. Ogni gesto, ogni parola e ogni espressione vengono analizzati al rallentatore. Così prende forma una narrazione alternativa, costruita su coincidenze e suggestioni, che spinge sempre più utenti a interrogarsi sulla reale natura di quanto accaduto.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Lo strano sorriso di Hegseth e la “profezia” sui colpi: esplode la teoria del complotto Notizie correlate La mia teoria del complotto«Se c’è un momento nel quale vacilla ogni solida e ragionevole visione della società e della politica come una faccenda collettiva, nella quale... La teoria del complotto sul falso attentato a Donald Trump in PennsylvaniaL’ex deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene dice che l’attentato contro Donald Trump durante un comizio a Butler in Pennsylvania è un falso. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cybersicurezza, l’open day per gli studenti alla sede dell’agenzia nazionale; Nel giardino di door, tra mostre d’autore e laboratori creativi; Ex Pop Bari, la pm: Ignorato dagli Jacobini documento che anticipava crac per mantenere il potere; Fuorisalone, il design invade i quartieri: guida alla settimana più viva dalla Bovisa alla Barona. Usa, Hegseth vuole citare la Bibbia ma è la scena di Pulp Fiction: la gaffe del capo del PentagonoGaffe del segretario della Difesa: recita Ezechiele, ma è il film di Tarantino. L’ossessione per la religione dell’amministrazione Trump sfocia in ridicolo ... lastampa.it Pete Hegseth, il Pentagono lo difende dopo la gaffeIl Pentagono è intervenuto dopo che Pete Hegseth ha recitato un falso passo della Bibbia interpretato da Samuel L. Jackson in Pulp Fiction ... lascimmiapensa.com La Bibbia, questa sconosciuta. Di Matteo Matzuzzi Trump che declama la Bibbia, Hegseth che cita “Pulp fiction”. Quanti errori fra i discepoli della Sola scriptura tanto cara a Lutero. Ma i cattolici sono messi pure peggio: al Decalogo preferiscono “Imagine” d - facebook.com facebook Il messaggio di Pete #Hegseth tra disimpegno americano, #sicurezza marittima e #vulnerabilità energetica #europea x.com