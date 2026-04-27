Dagli spogliatoi Pantera non arretra | Domenica una finale

Dopo la partita, gli spogliatoi sono stati teatro di tensioni tra i giocatori e alcuni tifosi presenti. La giocatrice nota per il suo spirito combattivo ha dichiarato che domenica si giocherà una finale. La contestazione, con alcuni sostenitori che hanno criticato duramente la squadra, ha accompagnato il clima caldo del dopopartita. Nessun incidente è stato segnalato, ma l’atmosfera rimane tesa.

Un dopopartita caratterizzato da un clima incandescente, con una piccola parte di tifoseria che ha duramente contestato la squadra (servizio in cronaca). Sotto l’aspetto sportivo resta comunque l’amaro in bocca. "Il Cecina ha fatto un po’ meglio nel gioco ma di occasioni grosse ne abbiamo avuto entrambe – ha commentato il tecnico Paolo Pantera. – Abbiamo affrontato una squadra rodata che gioca insieme da diversi anni. Noi abbiamo fatto qualche cambio preservando i diffidati. L’obiettivo è uno solo, salvare la Massese, e siamo arrivati al dunque. Domenica non ci saranno più scuse da parte di nessuno. Si andrà a giocare con la consapevolezza di avere due risultati su tre a favore.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dagli spogliatoi. Pantera non arretra: "Domenica una finale» Notizie correlate Leggi anche: Dagli spogliatoi Parla l’allenatore. "Il risultato finale non racconta la verità» Lucchese - Lo sprint finale parte ad handicap. Si ferma la Pantera Riad: guaio a una cosciaTra le tante azzeccate scelte fatte dalla società, a partire dal patron Brunori, per proseguire con il "braccio operativo", il direttore generale... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Dagli spogliatoi. Pantera non arretra: Domenica una finale; Dagli spogliatoi Parla l’allenatore. Il risultato finale non racconta la verità. Dagli spogliatoi. Pantera non arretra: Domenica una finale»Un dopopartita caratterizzato da un clima incandescente, con una piccola parte di tifoseria che ha duramente contestato la squadra ... lanazione.it Il terribile mondo degli spogliatoi del tennis, dove i campioni nemmeno si guardano in facciaLo spogliatoio è un luogo di condivisione forzata tra gente che non vuole parlarsi. Sinner è fortissimo anche in questo ... ilnapolista.it LE ULTIME DAGLI SPOGLIATOI 28ª GIORNATA DI SERIE A CAME TREVISO - NAPOLI FUTSAL LEGGI QUI https://camec5.it/stagione-2025-2026-27-giornata-came-treviso-napoli-futsal/ - facebook.com facebook