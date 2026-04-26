Dopo la partita, l’allenatore ha commentato con tono amareggiato, affermando che il risultato finale non rispecchia quanto visto sul campo. Ha espresso delusione per l’esito della gara, sottolineando che la realtà del match non si riflette nel punteggio. Le sue parole sono state pronunciate dagli spogliatoi, al termine di un incontro che ha lasciato dietro di sé un senso di insoddisfazione.

C’è tanta comprensibile delusione a fine gara nelle parole di Antonio Calabro. "Sono amareggiato per il risultato maturato a fine partita perché non racconta la verità – esternato il tecnico salentino -. Non credo rispecchi quanto visto in campo perché la Carrarese anche stavolta ha dimostrato di aver raggiunto un ottimo livello di maturità e di essere in grado di comprendere le varie fasi della gara adattandosi in campo a ciò che la partita richiedeva. Sono felice di quanto dimostrato tatticamente sia nella fase di ripartenza della manovra che nelle combinazioni preparate tra gli esterni che, soprattutto nel primo tempo, hanno creato diversi presupposti pericolosi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dagli spogliatoi Parla l’allenatore. "Il risultato finale non racconta la verità»

Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club

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