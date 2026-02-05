La Lucchese si prepara al rush finale con qualche problema. Riad, uno dei pilastri della squadra, si è infortunato a una coscia e rischia di saltare alcune partite. La società ha fatto scelte mirate, tra cui quella di affidarsi a Stefano Fracassi, allenatore lucchese di lunga esperienza, accanto a Sergio Pirozzi. La squadra si trova ora a dover affrontare questa emergenza mentre cerca di mantenere il ritmo per centrare l’obiettivo stagionale.

Tra le tante azzeccate scelte fatte dalla società, a partire dal patron Brunori, per proseguire con il "braccio operativo", il direttore generale Andrea Gianni, c’è stata anche quella di affiancare a Sergio Pirozzi, tecnico esperto e pragmatico, un allenatore del calibro di Stefano Fracassi, lucchese doc. Il feeling che si è creato tra questi due personaggi – così diversi nel carattere, ma entrambi conoscitori del mondo del calcio –, è alla base della saggia gestione di una squadra che, domenica dopo domenica, senza tanti clamori, è arrivata, con il lavoro, ad essere capolista solitaria in un girone che, all’inizio, aveva ben altre favorite (leggi Zenith Prato e Viareggio in primo luogo). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Lucchese - Lo sprint finale parte ad handicap. Si ferma la Pantera Riad: guaio a una coscia

La Lucchese si avvicina alla metà del campionato con l'obiettivo di mantenere la testa della classifica.

La Lucchese si prepara alla fase conclusiva del mercato, con Alberto Picchi al centro delle valutazioni.

