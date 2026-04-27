Dafne

Una lettera scritta da Dafne Vincenzo Calafiore il 27 aprile 2026 a Udine è stata consegnata alle autorità. Nel testo, l’autrice si interroga se la persona a cui è indirizzata ricorderà di lei e riflette sul suo desiderio di libertà, spiritualità e amore. La comunicazione si concentra sui sentimenti di Dafne e sulla sua ricerca di connessione con la vita e con gli altri.

Vincenzo Calafiore 27 Aprile 2026 Udine “ . chissà se ti ricorderai di me. Se avrai tempo di leggere e di pensare al mio “ essere libero “, alla spiritualità, al mio bisogno di amare ed essere amato dalla vita a cui ho dedicato tanto. Chissà se fiorirà il cardo o una stella alpina, là dove le mie parole sostano e riprendono nuovo viaggio! “ Vincenzo Calafiore cara, mi leggi e ti lasci nelle emozioni. Non mi conosci, sai poco o quasi niente di me, e casualmente ci ritroviamo proprio in una pagina piena di parole che in qualche modo vanno via parlando di me. Potrei definirmi – una lettera –! O sono una lettera che và dappertutto ove siano le ragioni del cuore .🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Dafne Mipo - Dafne 1 Notizie correlate Al Teatro Dafne va in scena 3 giorni in ParadisoCosa: Lo spettacolo teatrale 3 giorni in Paradiso, scritto e diretto da Ferruccio Fumaselli. Dalle stalle alle stelle: ad Alia weekend astronomico a villa DafneStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) C’è un... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dafne, la nuova varietà di fragola CREA in collaborazione con APO Scaligera; Dalla ricerca Crea la nuova fragola Dafne, è dolce e dura di più; Acquapendente ospita il workshop del Dipartimento Dafne; Seduta 412ª (XIX legislatura) (21.04.2026). Dafne, la nuova varietà di fragola nata dalla ricerca CREASi chiama Dafne l'ultima fragola nata dalla ricerca CREA - per la precisione del Centro Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (sede di Forlì) - in collaborazione con la ... freshplaza.it Più dolce, resistente e precoce: ecco Dafne, la fragola nata dalla ricerca italianaDafne è la nuova fragola sviluppata dal CREA: più dolce, resistente e produttiva, ideale per il Nord Italia. VERONA/FORLI' - Si chiama Dafne, l'ultima fragola nata dalla ricerca CREA - per la ... nordest24.it Le Magie di Trinchetto Odv. . I PROGRESSI E LA FELICITÀ DI DAFNE (PRIMA GRETA) Entrata in canile a poche settimane di vita, Dafne è cresciuta isolata dal mondo. Senza fare esperienze, senza ricevere. A febbraio e all'età di 2 anni, è stata accolta d - facebook.com facebook Dafne, la nuova varietà di fragola CREA in collaborazione con APO Scaligera Presentata al @MacfrutFiera , matura prima, è fragola dolce, si coltiva e si raccoglie più facilmente e dura di più Per saperne di più, leggi il comunicato stampa crea.go x.com