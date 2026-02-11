Dacia Maraini a Bper forum per presentare il nuovo libro scritture segrete

Questa sera Dacia Maraini sarà a Bper forum per presentare il suo nuovo libro, “Scritture segrete”. L’autrice arriverà al palco di

Il palcoscenico di "Forum Eventi" si prepara a ospitare una delle voci più autorevoli e amate della letteratura italiana contemporanea. Domenica 15 febbraio, alle 17.30, il BPER Forum di Modena accoglierà Dacia Maraini per la presentazione del suo nuovo libro "Scritture segrete" (Rizzoli).

