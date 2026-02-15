Dacia Maraini a Bologna | un libro sulle donne che hanno riscritto la storia con coraggio e creatività

Dacia Maraini sarà a Bologna domani per presentare il suo nuovo libro, “Scritture segrete”, scritto per raccontare le donne che hanno cambiato la storia con coraggio e creatività. L’autrice intende mettere in luce le storie di donne spesso invisibili, ma che hanno scritto pagine importanti, come quelle di poetesse e attiviste dimenticate nel tempo. La presentazione si terrà all’Archiginnasio, dove Maraini leggerà alcuni brani e discuterà delle figure femminili protagoniste del suo testo.

Dacia Maraini a Bologna: un viaggio nelle "Scritture segrete" delle donne. Bologna, 15 febbraio 2026 – Dacia Maraini presenta domani all'Archiginnasio il suo nuovo libro, 'Scritture segrete. Le donne che hanno cambiato il mondo con la parola' (Rizzoli), un'opera che ripercorre secoli di storia femminile attraverso la lente della scrittura, della ribellione e della creatività. L'incontro, previsto per le 17:30 nell'ambito della rassegna 'La voce dei libri', vedrà l'autrice dialogare con Massimo Marino, offrendo un'occasione per riflettere sulle sfide che le donne continuano ad affrontare nel mondo della letteratura.