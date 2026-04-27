Dacia Duster andare in fuoristrada non è un problema | capacità off road fuori dal comune

La Dacia Duster si distingue per le sue capacità di affrontare percorsi fuoristrada senza difficoltà, consolidandosi nel tempo come un modello affidabile per chi cerca avventure al di fuori delle strade asfaltate. La vettura si presenta come una scelta pratica per chi desidera esplorare terreni accidentati, offrendo una soluzione valida senza complicazioni tecniche. La sua presenza nel segmento si è rafforzata grazie alle prestazioni che mette a disposizione in ambienti off-road.

Protezioni in Starkle e sistema bi-fuel benzina-GPL: le specifiche tecniche della Duster 4x4 pensata per le condizioni outdoor più impegnative Per chi intende il viaggio come un’esplorazione che va oltre i confini del nastro asfaltato, la Dacia Duster si è consolidata negli anni come un riferimento di concretezza e affidabilità. Il segreto di questa vettura risiede in un’anima autentica, capace di interpretare le esigenze outdoor attraverso un design che non è solo estetico, ma profondamente funzionale alla vita all'aria aperta. Con l’introduzione del Model Year 26, la capacità di affrontare i terreni più impervi trova una nuova dimensione tecnologica, pur rimanendo fedele alla propria essenza di SUV robusto e accessibile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Dacia Duster 4x4: fuori strada con poca spesa!

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