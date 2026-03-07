Durante la puntata di ieri di Cult, il nuovo format di DAZN, Laura Giuliani ha dedicato alcune parole a Maignan, sottolineando che il portiere è fantastico e possiede una capacità di focus mentale fuori dal comune. La commentatrice ha evidenziato le qualità del giocatore nel corso della trasmissione, senza aggiungere ulteriori dettagli o opinioni.

Durante la puntata di ieri di Cult, nuovo format di DAZN, son state spese alcune parole nei confronti del capitano del Milan Mike Maignan. Nello studio l'ex calciatore e attuale commentatore di DAZN Fabio Bazzani, in compagnia di Laura Giuliani, portiere del Milan femminile, hanno speso parole piene di stima nei confronti del portiere francese, in particolare modo la Giuliani. Ecco, di seguito, le parole della calciatrice rossonera. Milan, le parole di Giuliani su Mike Maignan: "Ci ho parlato con Mike. Mike è fantastico, è tutta mentalità tutta testa, ha una capacità di focus mentale e di auto motivazione che è fuori dal comune. Una... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Giuliani: “Maignan è fantastico. Ha una capacità di focus mentale fuori dal comune”

Lutto nel giornalismo italiano, addio a una voce appassionata: “Era fuori dal comune”Certe notizie arrivano come un pugno nello stomaco: non fai in tempo a leggerle che ti manca l’aria.

Davide Cassani: “Pellizzari ha doti fisiche fuori dal comune. Finn intelligente, Ciccone adatto al prossimo Mondiale”Con Davide Cassani, figura autorevole e osservatore attento del mondo delle due ruote, abbiamo aperto una finestra sulla stagione 2026, cominciata...

Aggiornamenti e notizie su Giuliani Maignan è fantastico Ha una....

Temi più discussi: Femminile, Giuliani a DAZN: Maignan è fantastico, riesce sempre a restare dentro la partita; Giuliani: Maignan ha una capacità di focus fuori dal comune. Rimane in partita fino alla fine; L’evoluzione di Leao: il 10 rossonero dribbla meno ma segna di più; Sacchi: L’Inter ha lo scudetto praticamente in tasca, può perderlo solo se si addormenta.

Giuliani: Maignan ha una capacità di focus fuori dal comune. Rimane in partita fino alla fineDurante la puntata odierna di Cult, format di DAZN, si è parlato del capitano del Milan Mike Maignan. Dallo studio sono arrivati i commenti di Fabio Bazzani, commentatore di DAZN e di ... milannews.it

Maignan sul tetto d'Europa: è il portiere che evita più golCinque milioni di motivi - più bonus - per tenersi stretto Mike Maignan. Il primo, diciamo il più importante: è il portiere che evita più gol nei top 5 campionati europei (9,27). Rendimento che lo ... gazzetta.it

Pallavolo SL - Giuliani verso gara 1 con Piacenza: "C'è tanta attesa, che va trasformata in agonismo" x.com

IMPRUNETA - Mostre: antologica dedicata a Sandro Giuliani al Loggiato del Pellegrino di Impruneta. Dal 7 al 29 marzo un percorso espositivo con eventi e iniziative culturali promosso dalla Pro Loco di Impruneta. LEGGI SUL GAZZETTINO - facebook.com facebook