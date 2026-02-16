Meteo su Napoli e Campania un martedì di Carnevale col sole | poi torna la pioggia

Il sole ha illuminato Napoli e la Campania durante il martedì di Carnevale, dopo giorni di pioggia che avevano rovinato le feste all’aperto. Questo cambiamento climatico ha portato molte persone nelle strade, armate di maschere e costumi, per godersi la giornata di sole. Tuttavia, a partire da mercoledì, si prevede un ritorno delle nuvole e delle precipitazioni, con temporali intensi attesi giovedì 18 febbraio.

Un martedì grasso all'insegna del sole su Napoli e Campania, poi da mercoledì torna la pioggia. Temporali anche intensi nella giornata di giovedì 18 febbraio.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

