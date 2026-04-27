Da Lerner a Mauro Riccione celebra la Repubblica con Novecento in riva al mare
A Riccione si è conclusa con successo la prima edizione di “Novecento in riva al mare”, una rassegna dedicata alla memoria storica italiana. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e personalità di rilievo nel panorama culturale, che hanno contribuito a raccontare l’Ottantesimo anniversario della Repubblica attraverso interventi e performance. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con incontri e momenti di approfondimento, portando in città un’ampia varietà di voci e testimonianze.
Riccione chiude con grande soddisfazione la prima edizione di “Novecento in riva al mare”, la rassegna che ha trasformato la memoria in una narrazione viva e performativa, portando in città i nomi più prestigiosi della cultura italiana per celebrare l’Ottantesimo anniversario della Repubblica.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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