Da Lerner a Mauro Riccione celebra la Repubblica con Novecento in riva al mare

A Riccione si è conclusa con successo la prima edizione di “Novecento in riva al mare”, una rassegna dedicata alla memoria storica italiana. L’evento ha visto la partecipazione di diversi relatori e personalità di rilievo nel panorama culturale, che hanno contribuito a raccontare l’Ottantesimo anniversario della Repubblica attraverso interventi e performance. La manifestazione ha coinvolto il pubblico con incontri e momenti di approfondimento, portando in città un’ampia varietà di voci e testimonianze.