Flora Decora e Ristora In piazza Sant’Ambrogio spunta un giardino urbano Tre giorni aperti a tutti

In piazza Sant’Ambrogio nasce un giardino urbano, aperto a tutti per tre giorni. Flora, Decora e Ristora sono i nomi degli eventi che portano in piazza esposizioni di piante, decorazioni e prodotti alimentari. La manifestazione si svolge durante la primavera e coinvolge cittadini e visitatori in un'occasione di scoperta e di scambio. La manifestazione si svolge in modo continuativo nel fine settimana.

Con l’arrivo della primavera torna uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti del verde e del vivere all’aria aperta: Flora et Decora dà appuntamento al pubblico da venerdì 17 a domenica 19 aprile nella storica cornice di Piazza Sant’Ambrogio, cuore autentico di Milano e sede originaria della manifestazione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento rinnova la sua vocazione: celebrare la bellezza della natura, la creatività artigiana e il gusto per le cose fatte con passione. Per tre giorni, la piazza si trasformerà in un raffinato giardino a cielo aperto, animato da profumi, colori e atmosfere che raccontano l’eccellenza italiana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Articoli correlati Capodanno 2026, tutti i concerti in piazza: a Roma tre in uno (con Amoroso, Fabri Fibra e Tananai), da Catanzaro quello Rai. A Napoli 4 giorni in musicaDa Roma, con tre concerti in uno, a Catanzaro con i 600 metri quadrati di apparati video ledwall targati Rai. Leggi anche: Ecco Taverna Amazonica. Il Brasile a Sant’Ambrogio Approfondimenti e contenuti su Flora Decora e Ristora In piazza... Flora et Decora, venti edizioni e ritorno a Sant’Ambrogio: tre giorni con oltre 80 espositoriTornano i fiori e le piante a colorare piazza Sant’Ambrogio a Milano, per la ventesima edizione di Flora et Decora. Si comincia venerdì 10 ottobre e fino a domenica 12 l’edizione autunnale dell’evento ... milano.repubblica.it Fiori e piante a colorare la Basilica di Sant’Ambrogio: è tornato Flora et DecoraBellezza del verde. Fiori e piante che decorano gli spazi. Ma ancora: eccellenza artigiana e sapori del territorio capaci di attirare appassionati di giardinaggio, amanti del design e chi, ... milano.repubblica.it