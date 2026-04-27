La 34esima giornata di Serie A ha visto numerosi episodi ravvicinati di moviola, con particolare attenzione al match tra Milan e Juventus. Durante questa giornata, sono emerse proteste della Juventus contro il Milan e ci sono stati dubbi riguardo a un rigore assegnato al Torino contro l’Inter. In attesa dei due incontri che si svolgeranno più tardi, le decisioni arbitrali hanno suscitato discussioni tra le squadre coinvolte.

Proteste della Juventus contro il Milan e dubbi sul rigore concesso al Torino contro l’Inter In attesa dei due posticipi di oggi, la 34esima giornata di Serie A ha già registrato diversi casi da moviola, a partire dal big match tra Milan e Juventus. I bianconeri si lamentano per il contatto tra Gabbia e David, che avviene appena fuori area di rigore. Non ci sono gli estremi per il DOGSO e quindi il cartellino rosso, ma Sozza non fischia nulla, sarebbe stato invece punizione e ammonizione. Il rigore di Torino Inter (foto Ansa) – Calciomercato.it Protesta anche l’ Inter per il rigore assegnato da Mariani dopo On Field Review al Torino per il tocco di mano di Carlos Augusto.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Da Gabbia-David al mani di Carlos Augusto: la moviola di Serie A

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