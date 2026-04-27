Da criminale a giurista quando la via di Damasco è dietro le sbarre | Vi racconto la mia conversione
Un uomo che ha trascorso diversi anni in carcere ha deciso di cambiare rotta, passando da attività criminali a un percorso di studi in giurisprudenza. Durante la detenzione, ha studiato in tre diversi istituti penitenziari, con l’obiettivo di ottenere la libertà prevista nel 2033. La sua storia racconta di un cambiamento che si è sviluppato nel tempo attraverso impegno e determinazione, senza abbandonare la speranza di una vita diversa.
Da criminale ad aspirante giurista nel volgere di pochi anni. Un percorso difficile, svolto con determinazione e studio dietro le sbarre di tre differenti istituti di pena, in attesa della agognata libertà (fine pena previsto: 2033, salvo diverse disposizioni).È il percorso di Daniele De Cotiis.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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