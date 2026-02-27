Gilles Rocca condivide la sua esperienza dietro le quinte di Sanremo, dettagliando il suo ruolo e le attività che svolge durante il festival. La manifestazione, organizzata da Il Tempo, si estende anche online attraverso la «Edicola Sanremo», che ogni giorno ospita un volto dello spettacolo. Oggi, Rocca racconta il suo rapporto con la storica kermesse musicale italiana.

Il Festival di Sanremo de Il Tempo è anche online con la nostra «Edicola Sanremo». Ogni giorno un ospite diverso proveniente dal mondo dello spettacolo viene a piazza Colonna a raccontarci il suo rapporto con la kermesse che ha fatto la storia della musica italiana nel mondo. Aneddoti, ricordi, emozioni e stati d’animo che legano biografie diverse alla riviera ligure. Oggi abbiamo incontrato Gilles Rocca che, oltre al suo attuale impegno nel cast del "Moulin Rouge! Il musical" in scena al Sistina Chapiteau, ci svela i retroscena che ha vissuto in vent'anni di lavoro dietro le quinte dell'Ariston. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gilles Rocca: "Vi racconto come si vive dietro le quinte di Sanremo"

