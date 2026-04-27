Da Assisi al volo con Artemis II | è di Fomap la capsula vitale per gli astronauti

Un’azienda dell’Umbria ha contribuito alla missione Artemis II, che ha recentemente concluso una delle tappe più importanti nel percorso verso il ritorno dell’uomo sulla Luna. La capsula vitale progettata da Fomap ha svolto un ruolo chiave nel supporto agli astronauti durante il volo, sottolineando il coinvolgimento della regione in questa storica impresa spaziale. La partecipazione umbra si inserisce nel quadro delle innovazioni italiane nel settore aerospaziale.

L’UMBRIA va nello spazio. C’è anche il contributo di un’azienda del cuore verde d’Italia tra i protagonisti della missione Artemis II, appena conclusa, una delle tappe più rilevanti nel percorso che porterà al ritorno dell’uomo sulla Luna. Fomap, realtà con sede a Petrignano di Assisi attiva nelle lavorazioni e costruzioni meccaniche avanzate anche per il settore aerospaziale, ha partecipato allo sviluppo dell’ European service module, elemento fondamentale del veicolo Mpcv Orion. Il modulo, realizzato per conto di Thales alenia space (joint venture tra Thales e Leonardo), rappresenta il cuore funzionale della capsula: fornisce infatti propulsione, energia, acqua e ossigeno, rendendo possibile la sopravvivenza e l’operatività degli astronauti durante la missione.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Da Assisi al volo con Artemis II: è di Fomap la capsula vitale per gli astronauti Notizie correlate Leggi anche: Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio Leggi anche: L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Assisi al volo con Artemis II: è di Fomap la capsula vitale per gli astronauti; Fratello Vento protagonista ad Artevento: Cervia rende omaggio a San Francesco; Torna Artevento 2026, Festival Internazionale dell’Aquilone, in programma dal 23 aprile al 3 maggio; La lampada per la pace di Assisi arriva in spiaggia in occasione del festival Artevento. Da Assisi al volo con Artemis II: è di Fomap la capsula vitale per gli astronautiL’UMBRIA va nello spazio. C’è anche il contributo di un’azienda del cuore verde d’Italia tra i protagonisti della missione ... quotidiano.net RT @AssisiFans: #Buonanotte da #Assisi e dalla #Basilica. Dell'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i… x.com Assisi tra le 52 mete imperdibili del mondo per il 2026 Assisi entra ufficialmente nella prestigiosa lista delle “52 Places to Go” del The New York Times per il 2026. Un riconoscimento di valore mondiale che accompagna le celebrazioni per gli 800 anni - facebook.com facebook