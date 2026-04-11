Gli astronauti coinvolti nella missione Artemis II sono rientrati sulla Terra, dopo aver trascorso circa dieci giorni nello spazio. Venerdì sera, la capsula con i quattro membri dell'equipaggio, di cui tre statunitensi e un canadese, si è paracadutata nel Pacifico, completando così l'ammaraggio. Il rientro è stato documentato attraverso un video che mostra le fasi dell'atterraggio e il recupero della capsula.

Gli astronauti dell’Artemis II sono tornati sulla Terra. I tre americani e un canadese sono tornati con un ammaraggio venerdì sera, la loro capsula si è paracadutata nel Pacifico e si è così chiuso un viaggio di quasi 10 giorni sulla Luna e ritorno. L’equipaggio di quattro persone è stato il primo ad avvicinarsi alla Luna dall’era Apollo della Nasa, più di mezzo secolo fa. Artemis II ha stabilito un record di distanza per i viaggi spaziali durante il flyby lunare, superando l’Apollo 13 degli anni ’70. Latina, sequestrati 30 chili di droga: tre arresti. Gli stupefacenti nascosti nel frigo e nei divani New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio

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Artemis II, gli astronauti sono sulla Terra: l'ammaraggio nel Pacifico con un fuoriprogrammaLa capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego.

Artemis II Returns: NASA Crew Safely Splashes Down After Moon Mission

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Gli astronauti della missione Artemis II sono tornati sulla TerraSi è conclusa la storica missione. La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, l'equipaggio è stato recuperato in sicurezza. Lo rifaremo e il prossimo passo sarà Marte, così commenta Donald Tr ... avvenire.it

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La capsula Orion è ammarata nell'oceano Pacifico, al largo delle coste della California, a Sud-Ovest di San Diego. Si conclude così la missione Artemis II che, a 56 anni dal volo dell'Apollo 8, ha portato un equipaggio nell'orbita della Luna. Sono così rientrati - facebook.com facebook

Artemis II: missione compiuta. Il ritorno sulla Terra, l'ammaraggio nel Pacifico e gli applausi - Il video x.com