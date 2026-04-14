L' apertura della capsula e l' applauso per gli astronauti dopo l' ammaraggio di Artemis II

Dopo un viaggio di circa 700 ore, gli astronauti Jesse, Steve, Laddy e Vlad sono stati accolti a bordo della capsula Integrity. L'ammaraggio si è concluso con successo e, al loro arrivo, un applauso ha accompagnato i quattro astronauti. L'evento si è svolto negli Stati Uniti il 14 aprile 2026, con l'apertura della capsula seguita da un breve momento di celebrazione tra il personale presente.

(Agenzia Vista) Usa, 14 aprile 2026 "Jesse, Steve, Laddy e Vlad. è una sensazione incredibile darvi il benvenuto a bordo dell'Integrity dopo un viaggio di quasi 700.000 miglia. Per sempre grato per il vostro servizio al nostro equipaggio e alla nazione", il messaggio di Reid Wiseman sui social postando le immagini dell'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II. Nasa Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - L'apertura della capsula e l'applauso per gli astronauti dopo l'ammaraggio di Artemis II Artemis II NASA, missione finita: gli astronauti fuori dalla capsula Orion dopo l’ammaraggio nel PacificoLa missione Artemis II della NASA si è conclusa con successo: Orion è ammarata nel Pacifico. Leggi anche: Artemis II, rientrata sulla Terra la capsula con gli astronauti: il video dell'ammaraggio Jeremy Hansen, astronauta canadese straordinario della missione Artemis II, ha condiviso una foto di se nel viaggio intorno alla Luna, con la sua fede, raccontando che è felice di essere partito il 1 aprile perché così è arrivato giusto in tempo sulla Terra per ce - facebook.com facebook Nel giorno del rientro di #Artemis e alla vigilia della Giornata Internazionale del Volo Spaziale Umano, è online una nuova puntata del #podcast #FronteRetro sull’avventura spaziale italiana. Sulle piattaforme e al link nel primo commento x.com