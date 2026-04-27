Negli ultimi anni, gli attacchi informatici contro sistemi critici come ponti, reti di trasporto e servizi pubblici sono aumentati, portando alla ribalta il tema della cybersecurity infrastrutturale. Le minacce digitali colpiscono aziende e enti pubblici, mettendo a rischio la stabilità di infrastrutture fondamentali per la quotidianità. La protezione delle reti e dei sistemi di controllo è diventata una priorità per garantire il funzionamento sicuro e continuo dei servizi essenziali.

Attacchi digitali, sistemi critici e protezione delle reti: perché la sicurezza informatica è diventata centrale anche per ponti, città e infrastrutture..? Approfondisci anche: – Monitoraggio dei ponti: come funziona davvero – Sensori strutturali: come funzionano – Digital Twin nelle infrastrutture Quando si parla di sicurezza delle infrastrutture, il pensiero va subito a ponti, edifici e viadotti. Ma oggi esiste un nuovo livello di rischio, spesso invisibile ma estremamente pericoloso: quello digitale. La cybersecurity infrastrutturale è diventata una priorità assoluta per governi, aziende e amministrazioni pubbliche. Non si tratta più solo di proteggere strutture fisiche, ma anche i sistemi digitali che le controllano.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cybersecurity infrastrutturale: il nuovo fronte della sicurezza pubblica

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