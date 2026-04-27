Cutter nello zaino al luna park denunciato e riaffidato alla comunità un 15enne

Nel tardo pomeriggio del 18 aprile, un ragazzo di 15 anni di origine marocchina è stato denunciato per aver portato un cutter nello zaino al luna park. Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, il giovane è stato riaffidato alla comunità. La presenza di un'arma bianca in un luogo pubblico ha portato alla sua denuncia, senza ulteriori conseguenze penali.

Un 15enne di nazionalità marocchina è stato denunciato nel tardo pomeriggio dello scorso 18 aprile, accusato del reato di porto di armi od oggetti atti a offendere. L'operazione è scattata nei pressi del parcheggio di via dello Sport, grazie anche alla preziosa sinergia con il personale della.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pavia, coltello nello zaino: denunciato 21enne di Sondrio Tarquinia, sul monopattino senza casco e con un coltello nello zaino: denunciatoTarquinia, 8 aprile 2026 – Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della polizia locale di Tarquinia.