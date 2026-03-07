A Pavia, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato un giovane di 21 anni residente in provincia di Sondrio dopo aver trovato un coltello nello zaino durante un controllo. L’arma bianca è stata sequestrata e il ragazzo è stato accusato di porto abusivo. La vicenda risale al 7 marzo 2026.

Pavia, 7 marzo 2026 - Un coltello nello zaino. E' stato trovato dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Pavia, che hanno denunciato un giovane, 21enne residente in provincia di Sondrio, per il porto abusivo dell'arma bianca. I militari erano impegnati negli intensificati controlli nei luoghi di aggregazione voluti dal prefetto di Pavia Francesca De Carlini e disposti in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. In particolare nelle zone considerate più a rischio per la sicurezza in città, tra le quali la stazione ferroviaria. Il giovane è stato infatti notato dai militari, mentre era all'esterno della stazione, insieme a un coetaneo, in attesa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pavia, coltello nello zaino: denunciato 21enne di Sondrio

